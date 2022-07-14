Вашингтон, 14 июля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Японская корпорация Panasonic собирается построить в американском штате Канзас завод по производству аккумуляторов для электромобилей, 13 июля сообщила газета The Wall Street Journal.

David Berkowitz Panasonic

Стоимость возведения объекта составляет $4 млрд. Журналисты отмечают, что завод станет одним из самых крупных в мире среди предприятий, занимающихся производством аккумуляторов.

В WSJ также напомнили, что у Panasonic уже есть подобный завод в штате Невада (США). Это предприятие является совместным с американской компанией Tesla. На нём выпускается батареи для электромобилей этой организации. В газете добавили, что новый завод японской корпорации поможет создать до 4 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре японская автомобильная компания Toyota Motor объявила о том, что вложит $1,29 млрд в строительство нового завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в американском штате Северная Каролина.