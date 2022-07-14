Якутск, , 06:57 — REGNUM За сутки в Якутии обнаружили шесть новых лесных пожаров и потушили четыре. В республике действуют 46 возгораний на территории 56,8 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Лесной пожар © bertknot

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Больше всего очагов в Усть-Майском, Алданском и Мирнинском районах Якутии — пятнадцать, девять и семь соответственно. Тушат в регионе девять возгораний на площади в 8,5 тыс. га. Всего за пожароопасный сезон в республике выгорело более 163 тыс. га, возникло 339 лесных пожаров.

По словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплева, в Усть-Майском и Мирнинском районах возможно задымление, в том числе из-за лесных пожаров в Хабаровском крае и Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Якутии потушили 20 лесных пожаров и обнаружили два новых.