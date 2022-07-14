Красноярск, , 06:52 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на утро 14 июля зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 66 га — в Богучанском, Енисейском, Ермаковском, Кежемском и Шушенском районах.

Лесной пожар Greg Clarke

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, остановлено распространение двух возгораний на площади 18,5 га.

За прошедшие сутки в крае потушили четыре лесных пожара на площади 3 га — в Богучанском, Енисейском, Ермаковском и Кежемском районах.

«Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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