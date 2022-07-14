Петропавловск-Камчатский, , 06:51 — REGNUM На Камчатке из-за угрозы камнепадов приостановили поиски пропавшего на Ключевском вулкане в сентябре 2021 года туриста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в краевом управлении МЧС.

Вулкан Ключевской. Камчатский край Козинцев

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Спасатели и волонтёры обследовали около 40 кв. км, поднялись на высоту 3150 метров.

«В ходе поисков спасатели не просто осуществляли восхождение, но и обследовали кулуары, в которых мог находиться человек, отработали несколько маршрутов, которыми мог идти исчезнувший турист. К сожалению, поиски результатов не принесли», — пояснили спасатели.

На склонах вулкана из-за жары создалась опасность камнепадов. Работать на отметке выше 2,7 тыс. метров опасно для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 6 июля возобновили поиски туриста, который пропал на вулкане Ключевском в сентябре 2021 года.

27 сентября 2021 года двое туристов отправились к вершине вулкана. На высоте 4 тыс. метров резко ухудшилась погода — усилился ветер, началась метель. Некоторое время мужчины пережидали непогоду в вырытом в снегу убежище. Затем они решили выдвинуться к домику на высоте 2550 метров, но по разным путям. Один из туристов добрался до цели через два дня, но своего приятеля так и не дождался.