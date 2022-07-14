Пермь, , 06:48 — REGNUM В городе Добрянке Пермского края суд рассмотрит дело об истязании 12-летней девочки. Расследование уголовного дела завершилось, сообщили в СУ СКР по региону.

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Следствием установлено, что с июня 2021 года по апрель 2022 года 37-летняя женщина оскорбляла и избивала 12-летнюю дочь. В результате пермячка попала под уголовное преследование за истязание ребёнка.

В ходе расследования в адрес полиции и органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Школьница помещена в центр реабилитации детей.