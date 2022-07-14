Москва, , 06:47 — REGNUM Из района проведения специальной военной операции на Украине вернулись казачьи добровольческие отряды «Кубань» и «Ермак». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Кубанские казаки отправились в Донбасс vsko.ru

Казаки-добровольцы успешно выполнили поставленные боевые задачи на Донецком и Харьковском направлениях. За проявленные героизм, мужество и отвагу многие из них представлены к государственным наградам.

В зону проведения специальной военной операции за последние десять дней прибыли более 100 добровольцев из числа казаков Волжского и Оренбургского казачьих войск. Боевое слаживание перед отправкой в Донбасс в настоящее время проходят казаки отряда «Кубань», ряды которого пополнят также представители Волжского и Оренбургского войсковых казачьих обществ.