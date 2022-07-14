Певек, Чукотский АО, 14 июля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В аэропорту «Певек» завершены работы на первом участке новой взлётно-посадочной полосы протяжённостью 1250 метров.

Донор ВПП

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«Теперь летать можно стабильно и безопасно, проверено. Подрядчик завершает работу на перроне и уже приступил ко второй части полосы. Строители на месте, работа налажена, материалы есть. Главная задача — завершить оставшиеся работы до октября этого года», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, обустройство ВПП на Чукотке проходит с 2019 года. За это время сделано четыре взлетно-посадочных площадки в селах Чуванское, Островное, Илирней, Ваеги. Размер субсидии из окружного бюджета на выполнение работ в этом году составляет 11 млн рублей.