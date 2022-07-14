Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Угрозу для национальной безопасности США может создать использование социальной сети TikTok американскими военнослужащими. Об этом 13 июля сообщает агентство Bloomberg.

TikTok Solen Feyissa

Уточняется, что опасения по поводу использования TikTok военными выразил член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр в ходе своего выступления на слушаниях в одном из комитетов нижней палаты Конгресса. По словам Карра, военнослужащие повсеместно используют приложение на своих личных гаджетах. Учитывая, что владельцем TikTok является китайская компания ByteDance, есть вероятность, что секретные данные, в том числе о передвижения войск США, могут попасть властям Китая.

Карр в июне уже призывал руководство компаний Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в связи с тем, что есть опасность сбора конфиденциальных данных через эту популярную социальную сеть с последующей отправкой их в Пекин. В ответ на это в TikTok пояснили, что ряд сотрудников компании в Китае имеет доступ к данным пользователей из США, но передавать их кому-либо строго запрещено.

Напомним. социальная сеть TikTok была запущена в 2017 году в Китае, а её международную версию запустили в 2018 году. В социальной сети можно создавать и загружать короткие видеоролики. Активная аудитория соцсети на сегодняшний день составляет около миллиарда пользователей ежемесячно.