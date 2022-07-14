Оренбург, 14 июля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Оренбурге два вахтовика в судебном порядке потребовали компенсацию морального вреда за полученные в травмы в результате ДТП, в которое попали в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда Оренбурга.

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Стоит отметить, авария произошла в 2020 году на 110 км технологической дороги Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Ленского района Якутии. Участниками ДТП стали грузовик и вахтовый автобус. Виновником признан водитель автобуса.

Истцы просили взыскать с трёх компаний 2 млн рублей и 800 тыс. рублей. Исследовав обстоятельства дела и выслушав доводы сторон, суд указал, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине работника ООО «ВСК Грандком», владельцем грузового автомобиля являлось ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой», что подтверждается договором аренды транспортного средства. Эти юридические лица являются надлежащими ответчиками по делу.

Учитывая тяжесть телесных повреждений, степень физических и нравственных страданий, длительность стационарного и амбулаторного лечения, последствия полученных травм и необходимость оперативного вмешательства, нахождение у каждого истца на иждивении троих несовершеннолетних детей, суд определил размер подлежащей взысканию с ответчиков в солидарном порядке компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей, отметили в судебной инстанции. Решение не вступило в законную силу.