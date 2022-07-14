Челябинск, 14 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Челябинске пострадавшей от потопа семье инвалидов по зрению отказались возместить причинённый ущерб. Об этом пишут СМИ.

ИА REGNUM Вода

По данным «КП-Челябинск», авария произошла ночью 25 апреля. На техническом этаже прорвало трубу и вода стала проникать в квартиру. Утром слесарь перекрыл поступление воды. А затем супруги написали в управляющую компанию претензию и потребовали возместить шесть тысяч рублей ущерба, но получили отказ.

Информацией заинтересовался Следственный комитет. Как сообщили журналистам в областном следственном управлении, проводится доследственная проверка. Следователи ищут признаки выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.