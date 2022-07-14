Южно-Сахалинск, 14 июля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. На Сахалине принято решение ликвидировать школу в селе Никольском Углегорского района, которая 1 сентября должна была принять 41 ученика, написало ИА «Сах. ком».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Коллектив учебного заведения готовил школу к новому учебного году, но стало известно, что 12 июля было принято решение о её ликвидации. В школе обучались дети из Никольского, Ольховки и Углегорска.

«Нас никто не уведомил, разговоры об этом ходили около 10 лет, но мы сами узнали только вчера», — рассказала и. о. директора школы Валентина Петрова.

В школе работали девять педагогов.

В администрации Углегорского района пояснили, что решение о закрытии учебного заведения принято для оптимизации сети муниципальных общеобразовательных организаций с целью повышения эффективности использования бюджетных средств и повышения качества предоставления общего образования. Детей обещают распределить по другим школам и организовать подвоз. Педагогам предложат места работы.

Решение о судьбе самого здания ещё не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии необходимо построить 59 новых школ на замену аварийным и отремонтировать более 60% зданий.