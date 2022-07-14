Киев, , 06:35 — REGNUM Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 июля в ходе брифинга.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты вместе с французским правительством и федерацией промышленников Франции MEDEF. Поставкой мостов будет заниматься компания Matiere, специалисты которой прибудут на Украине уже 25 июля.

Они и инженеры Укравтодора должны будут провести совместную оценочную миссию. По словам Кулебы, поставки позволят в короткие сроки заменять уничтоженные мосты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля генеральный секретарь французского МИД Франсуа Делатр объявил, что Франция передаст Украине мобильную лабораторию для проведения анализа ДНК.

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