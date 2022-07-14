Новосибирск, , 06:35 — REGNUM В Новосибирске начали ремонт пешеходного моста через улицу Ипподромскую. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мост на ул. Сибревкома был построен почти 100 лет назад над рекой Каменкой. Он пережил много изменений. Я помню, как здесь ходил общественный транспорт — троллейбус №5. Сегодня мост имеет большое значение как пешеходный переход, — написал глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Локоть уточнил, что формально мост не признан памятником архитектуры, но во время ремонта будет сохранён исторический внешний вид. Так, останутся колонны с обеих сторон моста. В то же время появится тротуарная плитка, фонари, скамейки и урны.

Отметим, что этот мост был построен в 1926 году для транспортной связи центральной части города с Закаменским районом. Он проходил над рекой Каменкой, которая позже была помещена в коллектор.