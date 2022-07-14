Новосибирск, 14 июля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Новосибирске начали ремонт пешеходного моста через улицу Ипподромскую. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Мост на ул. Сибревкома был построен почти 100 лет назад над рекой Каменкой. Он пережил много изменений. Я помню, как здесь ходил общественный транспорт — троллейбус №5. Сегодня мост имеет большое значение как пешеходный переход, — написал глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Локоть уточнил, что формально мост не признан памятником архитектуры, но во время ремонта будет сохранён исторический внешний вид. Так, останутся колонны с обеих сторон моста. В то же время появится тротуарная плитка, фонари, скамейки и урны.

Отметим, что этот мост был построен в 1926 году для транспортной связи центральной части города с Закаменским районом. Он проходил над рекой Каменкой, которая позже была помещена в коллектор.