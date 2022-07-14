Пермь, , 06:32 — REGNUM В Пермском крае отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Документ, завизированный Главным санитарным врачом региона, опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора.

Вакцинация Mos.ru

Постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидпоказаниям от 13 июля 2021 года утратило силу. Обязательную вакцинацию отменили с 11 июля 2022 года.

Стоит отметить, ранее работодателей обязали обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Отказ от прививки без медотвода был чреват отстранением от работы.