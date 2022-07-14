Якутск, , 06:40 — REGNUM Наводнение продолжается в сёлах Бетенкес и Боронук, а также в городе Верхоянск в Якутии. В общей сложности подтоплены 194 жилых дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе МЧС по региону.

Паводок Mchs.gov.ru

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Уровень воды в реках Яна, Дулгалах, Борулах и Адыча остаётся высоким. Залиты 305 придомовых территорий. В Верхоянске уровень воды на 46 см выше опасной отметки и продолжает расти. По прогнозу, на 50-70 см поднимется вода на реке Яна. Есть угроза подтопления населённых пунктов Батагай и Садйды (Верхоянский район), Усть-Куйга и Усть-Янск (Усть-Янский район).

Сотрудники МЧС помогают жителям эвакуироваться и спасать имущество, доставляют продукты питания и питьевую воду на подтопленных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев на брифинге 14 июня подчеркнул, что паводковая ситуация в Верхоянском районе Якутии остаётся сложной.