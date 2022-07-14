Бердянск, Украина, 14 июля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Множество ценных экспонатов похитили сотрудники Бердянского художественного музея имени Исаака Бродского, работавшие при киевском режиме. Об этом 13 июля сообщило издание «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Исаак Бродский. «Италия». 1911

В музее, основанном самим Исааком Бродским, хранились полотна художников Валентина Серова, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и самого Бродского. Бывшие работники музея похитили редкие произведения русских живописцев. Отмечается, что в зале музея остались лишь рамы от украденных картин, похитители заклеили камеры наблюдения, чтобы скрыть детали преступления.

«Здесь представлены, экспонированы передвижники. Это целый пласт культурного наследия России, который собирал Бродский. Мы когда зашли, увидели здесь пустые работы. Одни рамы», — рассказал директор художественного музея имени Бродского Арсений Мироненко.

Как уточнил один из оперативных сотрудников, занимающийся расследованием преступления, самые ценные полотна были похищены бывшими сотрудниками музея, с явной целью перевезти их на территорию, подконтрольную Украине.

Согласно имеющейся оперативной информации, картины могут до сих пор находиться в городе, поэтому есть надежда на их возвращение в музей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мелитополе прежние власти города, убежавшие из него перед приходом российских военных, предприняли попытку похитить скифское золото, с целью вывезти его потом в Европу.