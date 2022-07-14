Кемерово, , 06:23 — REGNUM В Кемерове установлен факт незаконного захвата муниципальной земли под содержание животных. Об этом сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Николай Хаблюк.

Приют для животных Марина Каширская © ИА REGNUM

«В соцсетях распространилась информация об организации приюта для собак на улице Угловой. Специалисты администрации города провели проверку и установили факт незаконного захвата муниципального земельного участка, где содержались животные», — уточнил он.

Хаблюк уточнил, что полгода назад организаторам для обустройства приюта был предоставлен другой земельный участок на ул. Грузовой. Сейчас участок на улице Угловой, по его словам, освобождён добровольно.