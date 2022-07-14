Кемерово, 14 июля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Кемерове установлен факт незаконного захвата муниципальной земли под содержание животных. Об этом сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Николай Хаблюк.

Марина Каширская ИА REGNUM Приют для животных

«В соцсетях распространилась информация об организации приюта для собак на улице Угловой. Специалисты администрации города провели проверку и установили факт незаконного захвата муниципального земельного участка, где содержались животные», — уточнил он.

Хаблюк уточнил, что полгода назад организаторам для обустройства приюта был предоставлен другой земельный участок на ул. Грузовой. Сейчас участок на улице Угловой, по его словам, освобождён добровольно.