Пермь, 14 июля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Перми произошло смертельное ДТП из-за того, что водитель автомобиля потерял сознание, сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

Госавтоинспекция Пермского края ДТП

В Кировском районе города во второй половине 12 июля на ул. Ласьвинская машина врезалась в дорожный знак и остановочный комплекс, затем автомобиль отбросило на деревья. Транспортное средство оказалось без управления, поскольку водитель потерял сознание.

В результате ДТП смертельную травму получил пассажир автомобиля. Состояние водителя и других пассажиров устанавливается.