Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:15 — REGNUM В Новокузнецке со следующей недели начнёт работать комиссия по благоустройству. В администрации сейчас готовятся распорядительные документы. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«В её состав войдут мои заместители, главы районов, управление дорожного-коммунального хозяйства, комитеты ЖКХ и градостроительства, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Задача комиссии — контроль за соблюдением норм, прописанных в правилах благоустройства. На заседаниях будут выноситься вопросы о нарушениях, выявленных специалистами, либо нашими горожанами».

Глава муниципалитета уточнил, что каждый случай будет разбирать отдельно. Комиссия будет заседать раз в две недели.