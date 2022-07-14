Якутск, 14 июля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Памятник Ленину в Якутске отправили на реконструкцию. Монумент обновят и нанесут на него защитное покрытие, сообщило ЯСИА.

Митрохина Марина Памятник Ленину в Екатеринбурге

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Демонтаж памятника осуществили ночью 14 июля. Скульптура отправлена на временное хранение.

Ленин вернётся на своё место в декабре 2023 года. На монументе заменят гранитную облицовку постамента, создадут для него новые фундамент и систему водоотведения. Бронзовую скульптуру почистят, устранят на ней дефекты и налёт, нанесут защитное покрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня городской совет финского города Котка постановил демонтировать памятник Ленину, который является последним в стране. Монумент отправят в музей.