Оренбург, , 06:11 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в телеграм-канале заявил о готовности взлётной посадочной полосы в оренбургском аэропорту на 80%.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оренбурга minstroyoren. orb.ru

«Полностью готовы 1200 метров. На оставшихся 1300 метрах дорожники укладывают пятый слой покрытия. Параллельно завершается монтаж светосигнального оборудования, работы по укреплению обочины летного поля. Сейчас к реконструкции привлечено больше 250 человек. Нет сомнений, что все строительные работы на полосе завершим в срок», — сказал глава региона.

Напомним, реконструкция в аэропорту Оренбурга началась в середине мая 2022 года. Ремонтные работы планируют завершить к 31 июля. Сейчас аэропорт закрыт. Авиарейсы совершаются из аэропорта Орска. С 1 сентября намерены возобновить летную программу в Оренбурге.

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