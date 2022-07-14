Кемерово, 14 июля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области на развитие сельских территорий будет направлено 94,6 млн рублей. В текущем году в рамках региональной программы планируется реализация четырёх проектов, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кузбасса.

Дарья Драй ИА REGNUM Село

«Благодаря региональной программе уже третий год реализуются проекты по развитию сельской инфраструктуры, обеспечению жильём семей, решивших жить и работать в сельской местности, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — В целом эта работа позволит не только улучшить качество жизни, но и привлечь в сельскую местность высококвалифицированных специалистов».

Так, в посёлке Трудармейский Прокопьевского округа уже начали строить канализационную сеть и очистные сооружения. Финансирование проекта — 85,1 млн рублей. Запланировано создание и обустройство детских игровых площадок в сёлах Кайла Яйского округа и Белогородка Мариинского округа. Будет обустроена площадка накопления твёрдых коммунальных отходов в посёлке станции Тенеш Таштагольского района. На эти проекты будет направлено 2,6 млн рублей.

Кроме того, на улучшении жилищных условий двух семей, работающих в агропромышленном комплексе, выделено 2,9 млн рублей.