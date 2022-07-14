Оренбург, 14 июля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту сноса исторического здания, известного как дом с пятью ангелами возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

oren. sledcom.ru Дом с пятью ангелами

Следователи усмотрели в действиях должностных лиц Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Оренбургской области халатность.

Предварительно установлено, что с ноября 2018 года по июнь 2022 года чиновники инспекции не приняли мер по решению вопроса о включении старинного дома в реестр объектов культурного наследия. Из-за халатных действий обрушилась задняя стена здания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снос дома, в котором жил известный дипломат Карим Хакимов, вызвало широкий резонанс. От старинного особняка остался только фасад. Он был украшен мозаикой битой посуды и лепниной из пяти ангелов.