Владивосток, , 06:00 — REGNUM Владивосток готовится к масштабному шахматному фестивалю «Город у моря-2022», который стартует 16 июля. Соревнования будут проводится уже в 18-й раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Фестиваль начнется с турниров по классическим шахматам — они пройдут в статусе этапа Детского кубка России и открытого турнира среди взрослых. Завершатся турниры по классическим шахматам 22 июля.

Также 16 июля пройдут состязания по решению шахматных композиций, 23–24 июля в рамках фестиваля пройдет этап Рапид Гран-при России по быстрым шахматам с призовым фондом 500 тыс. рублей.

По словам организаторов, в этом году шахматный фестиваль обещает быть рекордным по количеству участников и географии — уже получены заявки от более чем 250 участников из 16 регионов РФ. В турнире по быстрым шахматам примет участие восемь международных гроссмейстеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается подготовка к чемпионатам России по шахматам. Выбрана площадка для проведения соревнований: они состоятся в художественном музее.