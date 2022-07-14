Кемерово, , 06:00 — REGNUM В Кемеровской области началось благоустройство четырёх объектов культурно-образовательного комплекса. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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Работы стартовали в филиале Российского государственного института культуры, доме для преподавателей, общежитии для студентов, фондохранилище.

«Благодаря культурно-образовательному комплексу наш регион получил возможность включиться в федеральные культурные концертные и выставочные проекты, — отметил губернатор Сергей Цивилёв. — Немаловажное значение играет и то, что современная инфраструктура комплекса поможет сделать образование более качественным. А это, в свою очередь, является основным фактором при выборе вузов».

По официальным данным, общестроительная готовность корпуса Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства — 79%, дома для преподавателей — 89%, общежития для студентов — 97%, здания фондохранилища — 91%.