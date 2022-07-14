Москва, , 05:59 — REGNUM Возгорание площадью 150 кв. метров произошло в реабилитационном центре, расположенном на западе Москвы. Об этом 14 июля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Пожар Pixabay.com

Пожар произошёл в двухэтажном здании на 2-й Мякининской улице, где находится реабилитационный центр. Возгорание началось в чердачном помещении дома. Подъехавшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 45 человек.

На настоящий момент пожар успешно ликвидирован, информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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