Благовещенск, 14 июля 2022, 05:59 — REGNUM С Международной космической станции сделали фотографию столицы Амурской области Благовещенска. Это фото и привет городу опубликовал в своём телеграм-канале космонавт Сергей Корсаков.
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Он отметил, что Благовещенск отделяет от китайского Хэйхэ только река Амур.
Амурчане восхитились видом города из космоса и передали Сергею Корсакову ответные приветствия.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Благовещенск и Хэйхе торжественно соединили автомобильным мостом. Также между городами строят канатную дорогу.