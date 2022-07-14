Благовещенск, 14 июля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. С Международной космической станции сделали фотографию столицы Амурской области Благовещенска. Это фото и привет городу опубликовал в своём телеграм-канале космонавт Сергей Корсаков.

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Он отметил, что Благовещенск отделяет от китайского Хэйхэ только река Амур.

«Русский и китайский города разделяет расстояние всего лишь в 800 метров! И из всех административных центров регионов России #Благовещенск является единственным, расположенным прямо на границе», — отметил космонавт.

Амурчане восхитились видом города из космоса и передали Сергею Корсакову ответные приветствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Благовещенск и Хэйхе торжественно соединили автомобильным мостом. Также между городами строят канатную дорогу.