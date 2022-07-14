Оренбург, , 05:53 — REGNUM В Оренбурге поступили заявления о преступлениях против половой неприкосновенности двух девушек в возрасте 16 и 17 лет. В течение суток задержан 33-летнйи ранее судимый горожанин, подозреваемый в изнасиловании, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело Sledcom.ru

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по фактам изнасилования и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 12 июля оренбуржец возле дома по ул. Зауральная Роща совершил действиях сексуального характера в отношении девушек. В рамках уголовного дела осуществляется допрос свидетелей, назначен ряд экспертиз.