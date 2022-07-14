Кемерово, , 05:53 — REGNUM В Кемеровской области создан автобусный литературно-краеведческий маршрут в Гурьевск и Салаир. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«У Кузбасса богатая история, огромное количество уникальных мест, разнообразная культура народов, населяющих регион. Поэтому в регионе разрабатываются новые маршруты и экскурсии, которые позволяют познакомиться с красотами региона, узнать интересные факты, легенды, биографии знаменитых кузбассовцев», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что тур «Сказы и были Салаирского кряжа» стал десятым внутренним маршрутом, который знакомит с культурой и историей региона.