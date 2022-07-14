Ричмонд , США, , 05:53 — REGNUM По меньшей мере 44 человека числятся пропавшими без вести в американском штате Виргиния после наводнения, которое обрушилось на регион. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника офиса шерифа округа Бьюкенен Эрик Бридинг.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Он заявил, что поиском людей занимаются 18 поисково-спасательных отрядов, в том числе мобильные бригады. Власти штата полагают, что «пропавшие» живы, но не могут дать о себе знать, поскольку отрезаны от связи и электричества после наступления стихии.

Кроме того, наводнением, которое произошло из-за длительных проливных дождей в районе бедствия, было разрушено не менее ста домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате произошедших в нескольких провинциях Афганистана разрушительных наводнений за неделю погибли 63 человека. Еще 80 пострадали.

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