Ричмонд , США, 14 июля 2022, 05:53 — REGNUM По меньшей мере 44 человека числятся пропавшими без вести в американском штате Виргиния после наводнения, которое обрушилось на регион. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника офиса шерифа округа Бьюкенен Эрик Бридинг.
Он заявил, что поиском людей занимаются 18 поисково-спасательных отрядов, в том числе мобильные бригады. Власти штата полагают, что «пропавшие» живы, но не могут дать о себе знать, поскольку отрезаны от связи и электричества после наступления стихии.
Кроме того, наводнением, которое произошло из-за длительных проливных дождей в районе бедствия, было разрушено не менее ста домов.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате произошедших в нескольких провинциях Афганистана разрушительных наводнений за неделю погибли 63 человека. Еще 80 пострадали.
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