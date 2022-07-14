Нижний Тагил, Свердловская область, 14 июля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В Свердловской области ребёнку-инвалиду из Нижнего Тагила подарили сломанный ноутбук. Приз он заслужил за победу в категории «робототехника» на чемпионате по профессиональному мастерству, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ноутбук

По данным Накануне. Ru, подарок был получен ещё в 2020 году. На корпусе оказались трещины. Кроме того, на устройстве был установлен пароль, из-за которого работать на ноутбуке не удавалось.

Организаторы чемпионата изначально заявили, что в момент вручения ноутбук якобы был в нормальном виде. После этого в дело вмешалась прокуратура. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил её иск и обязал организаторов выдать призёру новый ноутбук такой же модели.