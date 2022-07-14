Кемерово, 14 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области к концу текущего года в электронный вид будет переведено 85 социально значимых услуг. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Gov.cap.ru Единый портал госуслуг

«Мы активно развиваем цифровые возможности региона — создали Центр обработки данных с большим запасом мощности, чтобы организации и ведомства Кузбасса переходили на электронный документооборот», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отмечается, что сейчас на портале Госуслуг кузбассовцам доступна 81 социально значимая услуга