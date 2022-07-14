Владивосток, , 05:47 — REGNUM Из Приморья отправился первый круизный рейс на Сахалин. Туристы на экспедиционном судне «Академик Шокальский» посетят острова Аскольд и Петрова, Лазовский заповедник, мыс Четырех скал, бухту Владимира, остров Монерон. Завершится путешествие в порту Корсаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Круизное судно Ivan T

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До конца сезона запланировано ещё несколько подобных круизных рейсов из Владивостока.

«Приморье привлекательно и для операторов круизных маршрутов по Дальнему Востоку — как транспортный хаб, и для туристов — как возможность попутно познакомиться с Владивостоком, его историей, архитектурой и культурой. У края высокий потенциал для круизного, прежде всего экспедиционного, туризма. Близко от Владивостока расположены природные достопримечательности, которые являются украшением круизных маршрутов: остров Фуругельма, остров и бухта Петрова, Сихотэ-Алинский заповедник, архипелаг Императрицы Евгении», — рассказал руководитель агентства по туризму Арсений Крепский.

Круизные туры по Дальнему Востоку выполняются на специально оборудованных судах ледового класса, так как навигация больших лайнеров по выбранным маршрутам невозможна. На борту созданы комфортные условия для пассажиров: комнаты отдыха, ресторан, кают-кампания. У путешественников всегда есть доступ к капитанскому мостику, с которого открываются потрясающие виды на океан. Для экспедиционных высадок на острова и в бухты используются надувные моторные лодки.

Круизы — это отличная возможность посмотреть большое количество интересных мест и поближе познакомиться с морскими животными и птицами. В таком путешествии возможно добраться до труднодоступных локаций, где нет никакой инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Каспий рассматривается в качестве альтернативы черноморским курортам. На его побережье в границах Дагестана планируют развивать пляжный туризм, а само Каспийское море может стать объектом для развития круизного отдыха.