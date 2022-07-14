Оренбург, 14 июля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области направят дополнительно более 32 млн рублей на выплаты учителям, выполняющим функции классных руководителей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Бюджет сферы образования в 2022 году будет скорректирован с учётом ввода в эксплуатацию новых школ. Произведены расчёты по будущим доплатам педагогам за классное руководство. На эти цели направят ещё 32,4 млн рублей.

В целом объём выплат в 2022 году педагогам за классное руководство составит 1,193 млрд рублей. В регионе числится свыше 12,6 тыс. классных руководителей.