Биробиджан, , 05:42 — REGNUM Парк Культуры и отдыха в Биробиджане будет более скромным, чем планировалось изначально. Ряд работ не смогут выполнить из-за инфляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе мэрии города.

Инфляция Pixabay.com

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На реконструкцию парка столица Еврейской автономии получила 80 млн рублей. Теперь в эту сумму не укладывается весь проект.

«В связи с произошедшим значительным ростом цен на строительные материалы ряд работ выполнить уже просто невозможно. Но основной замысел проекта, который и позволил Биробиджану победить во Всероссийском конкурсе, мы, конечно, постараемся сохранить. Главное, считаю, нам удалось возобновить финансирование. Деньги из Минстроя уже пришли — около сорока миллионов рублей. Сейчас все имеющиеся в нашем распоряжении силы брошены на то, чтобы землеустроительные работы закончить в кратчайшие сроки, чтобы отдыхающие вернулись в наш ПКО уже в этом году», — отметил глава Биробиджана Максим Семёнов.

По его словам, в парке будут созданы тротуары и велодорожки, баскетбольная и смотровая площадки, мангальная зона. От каких нововведений и работ пришлось отказаться, мэр не уточнил. Перед подрядчиком поставлена задача закончить благоустройство зоны отдыха горожан к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, рост годовой инфляции в Еврейской АО превысил темпы Дальневосточного федерального округа на 2,67%, России — на 0,38% и составил в апреле 18,21%.