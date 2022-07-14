Биробиджан, 14 июля 2022, 05:42 — REGNUM Парк Культуры и отдыха в Биробиджане будет более скромным, чем планировалось изначально. Ряд работ не смогут выполнить из-за инфляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе мэрии города.
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На реконструкцию парка столица Еврейской автономии получила 80 млн рублей. Теперь в эту сумму не укладывается весь проект.
По его словам, в парке будут созданы тротуары и велодорожки, баскетбольная и смотровая площадки, мангальная зона. От каких нововведений и работ пришлось отказаться, мэр не уточнил. Перед подрядчиком поставлена задача закончить благоустройство зоны отдыха горожан к 1 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, рост годовой инфляции в Еврейской АО превысил темпы Дальневосточного федерального округа на 2,67%, России — на 0,38% и составил в апреле 18,21%.