Пхеньян, , 05:36 — REGNUM Межгосударственные отношения, основанные на принципах независимости, мира и дружбы, намерены развивать с Донецкой и Луганской Народными Республиками власти Северной Кореи. Об этом 14 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ЦТАК, глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи направила главам МИД ДНР и ЛНР письмо, в котором официально подтверждается решение правительства КНДР признать независимость ДНР и ЛНР. В этом же письме власти Северной Кореи выразили намерение развивать международные отношения с этими двумя странами, основанные на идее независимости, дружбы и мира.

Таким образом, Северная Корея стала пятой страной в мире, признавшей независимость ДНР и ЛНР. До КНДР независимость этих двух стран признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.

МИД Украины в ответ на данное решение Северной Кореи объявил о разрыве дипотношений между Киевом и Пхеньяном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Северной Корее дать жёсткий ответ на всех уровнях за признание ДНР и ЛНР.

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