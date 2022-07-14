Оренбург, , 05:36 — REGNUM Ситуация на рынке труда Оренбургской области стабилизировалась. В регионе отмечен один из самых низких за последние десять лет уровней как общей, так и регистрируемой безработицы, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Специалисты подчеркнули, что уже к 2022 году численность официальных безработных достигла допандемийного значения. В настоящее время на учёте в качестве безработных состоят 10 172 человека — 1,1% рабочей силы.

В Оренбуржье наблюдается стабильный рост вакансий. Сейчас в банке 19 287 предложений работодателей, что на 4 тыс. больше по сравнению с началом января. Напряженность на рынке труда составляет 0,5 безработных на одну вакансию. Это считается комфортным уровнем конкуренции за рабочие места.