Амстердам, 14 июля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Первые для страны случаи заражения новой разновидностью штамма коронавируса «Омикрон», получившей обозначение «BA.2.75», зарегистрированы в Нидерландах. Об этом сообщил на своем сайте Национальный институт здравоохранения и окружающей среды королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Указанный подвид также именуют как «Кентавр». Утверждается, что он может обладать более сильной заразностью. BA.2.75 был выявлен в Нидерландах в образцах анализов, взятых еще 26 июня. Точное количество пациентов, инфицированных «Кентавром», не уточняется.

Указанная разновидность также была зафиксирована в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим из-за увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.