Верхоянск, Якутия, , 05:38 — REGNUM В Верхоянском районе Якутии продолжаются работы по устранению последствий подтопления населённых пунктов и выхода рек из берегов. В муниципалитет приехал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в оперативном штабе региона.

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«Ситуация на реке Яна остаётся сложной. Ведутся восстановительные работы в населённых пунктах, где уровень воды пошёл на спад», — отметил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

Айсен Николаев намерен встретиться с жителями города Верхоянск и села Боронук, проверить возведение дамбы в селе Батагай, проведёт совещание по ликвидации последствий паводка.

«В связи с ситуацией, сложившейся из-за дождевого паводка на территории ряда населённых пунктов, сегодня подписал Указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в ряде поселений Верхоянского улуса и селе Себян-Кюель Кобяйского улуса. Сейчас главная задача — минимизировать последствия дождевого наводнения и быстро приступить к восстановительным работам в пострадавших сёлах», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, список подтопленных населённых пунктов Якутии может пополнить посёлок Батагай в Верхоянском районе. Вода там прибывает, и по прогнозу может превысить критическую отметку. Ранее были подтоплены сёла Суордах, Томтор, Бетенкес, Боронук, Токума, а также город Верхоянск. В Верхоянском районе действует режим ЧС.