Верхоянск, Якутия, 14 июля 2022, 05:38 — REGNUM В Верхоянском районе Якутии продолжаются работы по устранению последствий подтопления населённых пунктов и выхода рек из берегов. В муниципалитет приехал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в оперативном штабе региона.
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Айсен Николаев намерен встретиться с жителями города Верхоянск и села Боронук, проверить возведение дамбы в селе Батагай, проведёт совещание по ликвидации последствий паводка.
Как сообщало ИА REGNUM, список подтопленных населённых пунктов Якутии может пополнить посёлок Батагай в Верхоянском районе. Вода там прибывает, и по прогнозу может превысить критическую отметку. Ранее были подтоплены сёла Суордах, Томтор, Бетенкес, Боронук, Токума, а также город Верхоянск. В Верхоянском районе действует режим ЧС.