Тель-Авив, Израиль, , 05:15 — REGNUM Американский президент Джо Байден допустил оговорку на тему Холокоста, перепутав слова «честь» и «ужас» в ходе выступления в Израиле 14 июля.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня я снова вернусь на священную землю Яд Вашем в Иерусалиме, чтобы почтить память шести миллионов евреев, которые погибли в результате геноцида, а также продолжить делать то, что нам следует делать каждый день: наблюдать и хранить правду и честь Холокоста», — сказал глава Белого дома.

После президент поправился, сказав, что речь идет о сохранении «правды об ужасах Холокоста». Слова «честь» и «ужас» созвучны в английском языке — «honor» и «horror».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Джо Байден оговорился в процессе переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Американский лидер заявил, что НАТО «угрожает» их странам. После он уточнил, что Североатлантический альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции».

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