Владивосток, 14 июля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В Приморье с начала года 307 920 взрослых и детей прошли профосмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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До конца 2022 года по плану 524 389 взрослых и 363 907 детей ещё будут обследованы.

«Приморцы могут пройти профилактический осмотр и диспансеризацию, записавшись в поликлинике на удобное время. Особенно рекомендуется пройти диспансеризацию тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области началась углубленная диспансеризация для людей, переболевших COVID-19.