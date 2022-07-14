Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, которые незаконно выловили и содержали краснокнижных кречетов. После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в краевом СУ СКР.

Кречет

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Организованная группа действовала в составе трёх человек в возрасте от 34 до 57 лет. Двое из них пошли на сотрудничество со следствием, поэтому уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.

С августа по ноябрь 2021 года мужчины добыли шесть кречетов. Краснокнижных птиц они содержали в помещении в посёлке Оссора и планировали продать иностранцу. Нанесённый ущерб оценили в сумму более 13 млн рублей.

Кречеты были изъяты и отпущены в естественную среду обитания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии завершился процесс по делу о незаконной охоте и обороте ценных птиц, занесённых в Красную книгу России. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Сирии.