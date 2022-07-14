Владивосток, , 05:02 — REGNUM В девяти школах Приморья в новом учебном году откроют агроклассы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В масштабном проекте планируется задействовать школы сел Корсаковка и Борисовка, а также поселка Тимирязевский Уссурийского городского округа, школу села Орехово Дальнереченского района, Жариковскую в Пограничном округе, школу №29 села Центральное Шкотовского района, Владимировскую Октябрьского округа, школу №3 поселка Раздольное Надеждинского района, а также школу села Анучино.

«В нашем министерстве издан приказ о создании производственных кластеров, один из таких кластеров — сельскохозяйственный. Участники кластера — само министерство образования края, министерство сельского хозяйства и министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Уссурийский агропромышленный колледж, а также предприниматели, работающие в отрасли», — рассказала глава министерства образования Приморья Эльвира Шамонова.

Отмечается, что в 2021 году уже создали медицинские классы в трех школах — в Артеме, Уссурийске, Дальнереченске, и инженерные классы в двух школах — во Владивостоке и Октябрьском муниципальном округе. А на базе 43 школ в селах и малых городах начали работу «Точки роста» — это лаборатории естественно-научной и технологической направленности, оснащенные всем необходимым оборудованием для углубленного изучения физики, химии, биологии и робототехники.

Кроме того, в школах создают также морские классы.

Как сообщало ИА REGNUM, первый кадетский класс Следственного комитета РФ появился в Белгороде.