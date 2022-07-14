Петропавловск-Камчатский, , 04:58 — REGNUM На Камчатке при пожаре в дачном доме в СНТ «Заводское» Елизовского района ночью 14 июля погиб 84-летний мужчина. Следственные органы проводят проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Пожар LoggaWiggler

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Пожар заметила хозяйка дома и пыталась его потушить вместе с соседом. Вывести супруга из горящего строения она не могла, так мужчина был парализован.

По предварительной версии, дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели мужчины при пожаре в Екатеринбурге проводится проверка.