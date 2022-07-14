Москва, 14 июля, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют подать Саудовская Аравия, Турция и Египет. Об этом 14 июля сообщает издание «Известия».

Флаги БРИКС

Уточняется, что заявление о возможном присоединении к БРИКС Каира, Анкары и Эр-Рияда сделала президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — указала Ананд.

Отмечается, что Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации, а Египет и Турция изучают возможность вхождения в состав организации уже не первый год. По словам Ананд, вступление этих стран в объединение не должно занять много времени, хотя вряд ли оно произойдёт одновременно.

«Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — пояснила Ананд.

Обсуждение и возможное решение о вступлении в БРИКС государств из пятерки, в которую входят Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Аргентины заявил о получении поддержки Китая в вопросе присоединения страны к БРИКС.