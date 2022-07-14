Спасск-Дальний, Приморский край, , 04:49 — REGNUM Спасск-Дальний стал участником федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» — общий объем финансирования составляет более 72 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

В школе vettie vette

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В рамках проекта сразу в пяти школах района сделают капитальный ремонт. Так, в школе №3 запланирован капитальный ремонт системы отопления, в школах №5 и №11 — заменят окна, в школе №12 — отремонтируют спортивный зал, в школе №14 – крышу.

«В проекте принимают участие 39 школ. Самое большое количество объектов будет ремонтироваться в Артеме — девять, в Спасске-Дальнем — пять, в Михайловском районе – четыре. Кроме того, в проект попали по два объекта от Фокино, Надеждинского района и Ольгинского, Ханкайского и Хорольского округов, по одному объекту – от Находки, Партизанска, Дальнереченского, Черниговского и Шкотовского районов. Объем финансирования - почти 1 млрд рублей», – пояснили специалисты минобразования Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку школ и детских садов Брянска к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено 528,1 млн рублей.