Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2022, 04:45 — ИА Регнум. На Камчатке в трёх населённых пунктах Елизовского района 14 июля выпало незначительное количество пепла после извержения вулкана Карымский. Специалисты не исключают, что пеплопад может произойти ещё в нескольких районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

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Вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 8,5 тыс. метров ночью 14 июля. Пепловый шлей распространился на 73 км от вулкана вглубь полуострова. Пеплопад был зафиксирован в селе Центральные Коряки, посёлке Раздольный и в районах Елизово.

Возможно выпадение пепла в Усть-Большерецком и Елизовском районе, в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии активизировался рано утром 29 июня, написало CNN Indonesia.